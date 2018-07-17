КГИОП разрешил строить мансарду в здании напротив Гостиного двора

По адресу дом 40-42, лит. А, по Невскому проспекту, напротив Гостиного двора, разрешили построить мансарду. Соответствующее заключение комитета по охране памятников (КГИОП) датировано 11 июля и выдано физическому лицу.

В документе сообщается, что проект предусматривает устройство мансарды в помещении существующего чердака «при сохранении существующей высотной отметки конька кровли и типа крыши – скатной».

«Над существующим карнизом надстраивается вертикальная стенка в продолжение плоскости фасада, прямоугольные оконные проемы в надстроенной части фасада соответствуют существующим осям», – говорится в заключении. Однако из документа неясно, будет ли новое жилое помещение выходить окнами на Невский проспект.

Дома 40 и 42, лит. А, обрамляют вход во двор, где находится Армянская церковь. В трехэтажном доме 40 находится, кроме прочего, комитет по культуре и ресторан «Абрикосовъ». В доме 42 (надстроенном еще одним этажом в 19 веке) в 1854-1873 годах жил поэт Федор Тютчев. Дома были построены в 1770-х годах как доходные — при Армянской церкви. Архитектор — Юрий Фельтен.

В КГИОПе заявили, что ответят на вопрос «Фонтанки» о личности реконструктора зданий и о площади будущей мансарды в установленный законом срок.