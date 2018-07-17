Внедрением беспилотников займутся совместно «Яндекс», НАМИ, ГАЗ и КамАЗ

Соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта в Москве заключили 17 июля город в лице мэра Сергея Собянина, ООО «Яндекс», ГУП «НАМИ», ООО «УК «Группа ГАЗ» и ПАО «КамАЗ». Мероприятие прошло в рамках Московского урбанистического форума, сообщается на сайте Стройкомплекса столицы.

Документ подписан сроком на пять лет с возможностью продления. Он предусматривает развитие и внедрение в столице технологий беспилотного транспорта, телематических транспортных и интеллектуальных автомобильных систем, формирование нормативно-правовой базы, подготовку профессиональных кадров, разработку решений, связанных с кибербезопасностью.

«Важно сейчас вкладываться в развитие беспилотного транспорта в мегаполисе, особенно в Москве. Если представить себе, что будет происходить через 10-15 лет, понятно, что сотрутся границы между личным транспортом, такси, каршерингом, общественным транспортом. Беспилотный транспорт будет способствовать безопасности на дорогах», – заявила генеральный директор Елена Бунина.

Напомним, летом 2016 года «Яндекс» договорился с «КамАЗом» о внедрении на грузовиках технологий искусственного интеллекта и нейронных сетей.

В мае этого года самое масштабное в истории испытание российского беспилотного транспорта прошло на автоподходе к Крымскому мосту, там были и грузовые, и легковые автомобили. Тогда же правительство утвердило стратегию развития автопрома до 2025 года, предусматривающую рост продаж электрокаров и беспилотников российской сборки на 40-50% в год.

А на днях о разработке беспилотного карьерного 130-тонника сообщил «БелАЗ».