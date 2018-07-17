Сто военных полицейских вернулись из Сирии в Северную Осетию

На аэродром Моздок в Северной Осетии прибыл из Сирии военно-транспортный самолет Ил-76 со 100 военными полицейскими на борту. Как пишет РБК, об этом 17 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Минобороны пояснили, что полицейские в Сирии «выполняли задачи по охране объектов, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности гуманитарных акций». На авиабазе Хмеймим перед возвращением на родину им вручили ведомственные награды «за мужество и высокий профессионализм».

Напомним, накануне в Новосибирскую область из Сирии вернулись два вертолета Ми-8АМТШ с экипажами, которые мониторили обстановку в районах зон деэскалации. В конце июня на родину отправились еще около 150 военных полицейских. Президент Владимир Путин говорил, что в перспективе российский контингент полностью покинет Сирию, однако уточнял, что когда именно это произойдет, пока неизвестно. Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснял, что пока о выводе войск речи не идет — все зависит от дальнейшего развития ситуации.