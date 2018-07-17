Минобороны России готово выполнять договоренности Трампа и Путина

В российском Министерстве обороны готовы перейти к исполнению договоренностей, достигнутых в Хельсинки Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Слова официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова 17 июля приводят СМИ.

Речь идет об активизации контактов между генеральными штабами двух стран, возможном продлении срока действия договора СНВ (о стратегических наступательных вооружениях), взаимодействии в Сирии и других вопросах из сферы международной безопасности, которые обсудили Трамп и Путин 16 июля.

Напомним, российско-американский саммит прошел в финской столице, он сопровождался массовыми протестами под окнами президентского дворца. Лидеры двух стран провели диалог тет-а-тет, он продлился дольше запланированного времени на 40 минут. Американские СМИ назвали итоги саммита предательскими, а своего президента — марионеткой Путина. Подобным образом отреагировали и финские СМИ — по их мнению, «Трамп заглотил наживку Путина».

Президенты обсуждали не только международную безопасность, но и ряд других принципиальных вопросов — например, вмешательство России в американские выборы и строительство газопровода «Северный поток – 2».