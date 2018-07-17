«АвтоВАЗ» укрепляет «сильный и привлекательный имидж» новой «Грантой»

Автовазовская Lada 17 июля опубликовала на своём сайте фотографии обновлённого седана Granta. Это первая модель нового семейства Lada Granta, отмечается в сообщении.

У неё увеличился логотип и изменилась передняя часть кузова. Передние фары на тёмной глянцевой подложке, по выражению пиарщиков компании, «органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки», а «ИКС-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов. Колёсные диски получили новый дизайн, зеркала заднего вида – повторители поворотников. Сзади изменились фонари, бампер и крышка багажника.

Премьера модели пройдёт в августе на Московском международном автосалоне.