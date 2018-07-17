Финны рассказали, чем кормили Трампа и Путина. В меню присутствовал арктический голец домашнего копчения в соусе из лисичек

Президентов России и США во время визита в Хельсинки угощали традиционной финской кухней.

Приехавший накануне саммита Дональд Трамп утром 16 июля позавтракал вместе с финским коллегой Саули Ниинистё, который принял американскую чету в своей резиденции Мянтюниеми. Как пишет главный таблоид Суоми Ilta-Sanomat со ссылкой на канцелярию президента Финляндии, завтрак был обильным — подавали лосось холодного копчения, ветчину, сыр, овощи и свежие ягоды: собранную в Финляндии малину и чернику.

После двухчасового разговора тет-а-тет Путин и Трамп перешли к деловому обеду в расширенном составе. В меню для делегаций традиционные финские блюда: домашнее говяжье филе, овощи нового урожая, салат с томатом и луком, арктический голец (рыба семейства лососевых) домашнего копчения в соусе из лисичек, а на десерт — ванильное мороженое, отечественные ягоды и овсяная выпечка.