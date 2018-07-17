Смерть на трассе Вологда – Новая Ладога: «КИА» попала под лесовоз

Смертельное ДТП произошло в Тихвинском районе Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке», 17 июля около 13:50 на 452-м километре автодороги А-114 Вологда – Новая Ладога 30-летний мужчина на легковом автомобиле «КИА Спектра», по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым «Вольво» с полуприцепом — лесовозом, которым управлял 58-летний мужчина. Водитель «КИА» погиб на месте.

На этом участке трассы нередко происходят тяжёлые аварии. 6 февраля на 443-м километре «Форд Торнео» также выехал на встречку – под грузовик. Погибли девять человек.

9 апреля на 463-м километре водитель «Акуры» допустил столкновение сначала с МАЗом, а потом со «Сканией». Пострадали трое взрослых и пятеро детей.

Ещё пять человек пострадали 26 апреля на 426-м километре А-114 при столкновении минивэна Mercedes-Benz и легкового Mitsubishi.