ЖКС №1 Фрунзенского района пытаются обанкротить за долги

С иском о банкротстве Жилкомсервиса №1 Фрунзенского района в арбитражный суд обратится торговый дом «Силена». Управляющая компания ЖКС №1, принадлежащая Смольному, после нескольких проигранных судов, по которым сумма требований составляет почти 4 млн рублей, не оплатила услуги по поставке деталей для трубопроводов. Эту информацию «Фонтанке» 17 июля подтвердили в долговой юридической группе «Армалекс», которая действует по поручению «Силены».

Как рассказал директор «Армалекса» Алексей Бабкин, приставы, несмотря на наличие исполнительных листов, позволяющих арестовать счета и взыскать имущество, не работают с должником, потому расчеты по его счетам проходят успешно. Юристы считают, что иск о банкротстве в данном случае — единственный способ взыскать долги. «Я не думаю, что дело дойдет до банкротства, скорее всего, в дело вмешается третье лицо, например, ЖКС №2 Московского района, и заплатит», – спрогнозировал Алексей Бабкин.

В юридическом отделе Жилкомсервиса, под управлением которого находится 375 домов, на уведомление о банкротстве реагируют со смехом. Корреспондента «Фонтанки» заверили, что организация обязательно рассчитается по всем долгам, а ЖКС как работал, так и будет работать. Кроме того, в ЖКС №1 напомнили, что недавно выплатили 150 млн рублей долгов перед ТГК.

По данным СПАРК, в отношении ЖКС №1 Фрунзенского района ведется 197 исполнительных производств на общую сумму 126 млн рублей. В качестве ответчика компания только в 2018 году фигурирует в 152 делах с суммой требований более 129 млн рублей.