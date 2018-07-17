Охранявшие ЧМ полицейские возвращались из Сочи вповалку. МВД считает видео с сотрудниками на полу постановкой

Запись из вагона поезда Сочи – Краснодар с лежащими на полу полицейскими стала поводом для служебной проверки. Уверенное в постановочном характере видео руководство МВД ищет провокаторов.

скриншот страницы ДТП и ЧП|Сочи/vk.com

Как следует из публикаций 17 июля в соцсетях, в переполненном вагоне находились краснодарские полицейские, которые обеспечивали безопасность ЧМ-2018 в Сочи и возвращались домой из служебной командировки.

«Не открываются окна, не работает кондиционер, нехватка мест в вагонах. Отношение к личному составу, как к животным», – говорится в комментарии к фотоснимкам.

Полицейский поезд вышел из Сочи накануне вечером и прибыл на станцию Горячий Ключ. Между ними чуть более 200 километров. Пассажирские составы, судя по расписанию РЖД, проходят это расстояние за пять-шесть часов.

В пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края «Фонтанке» сообщили, что недостатка в местах не было: «Для сотрудников предусматривалась рассадка по принципу воинского эшелона. Была предусмотрена рассадка из расчета 6 человек в купе, по трое на каждой полке. Постельное белье не выдавалось. Всего ехали 1200 сотрудников, количество посадочных мест составляло 1242. Верхние полки в рассадке не учитывались. Занимать их не запрещалось».

Пресс-служба прислала «Фонтанке» запись, из которой в главке делают предварительный вывод о постановочном характере видео – в основном, из-за того, что в кадры попали пустующие верхние полки.

«Информация о недостаточном количестве мест в вагонах для сотрудников полиции не соответствует действительности, – уточнили в главке. – Назначена проверка, устанавливаются сотрудники, распространившие ложные фотографии».

Вечером 17 июля из Сочи в Горячий Ключ отправится второй эшелон с краснодарскими полицейскими.