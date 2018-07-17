Из-за жары в Тихвине водитель автобуса умер за рулем

В городе Тихвине Ленинградской области водитель маршрутного автобуса умер за рулём. Больше никто не пострадал.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июля, накануне вечером 45-летний мужчина, управляя автобусом маршрута №3, на подъезде к конечной остановке почувствовал себя плохо. Он, по предварительным данным, остановился у обочины и вызвал сменщика; тот перегнал автобус в парк, и уже там мужчина скончался.

По первоначальной версии, причиной смерти стал инсульт, спровоцированный жарой.

Напомним, жара пока не покидает Петербург. Спасатели МЧС просят в это сложное время внимательно относиться к окружающим: не проходить мимо, если кому-то стало плохо на улице, не оставлять детей и животных в машине. При этом как раз вчера в Пушкине, по словам очевидцев, родители заперли в автомобиле двух маленьких детей и ушли в магазин.

Ещё одно любопытное последствие повышения температуры заметили горожане сегодня: реки Охта и Оккервиль изменили цвет.