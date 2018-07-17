Центробанк РФ: Долги россиян растут в пять раз быстрее, чем доходы

Долг российских домохозяйств за последний год рос в пять раз быстрее, чем доходы, следует из статистики, опубликованной 17 июля Банком России.

Так, с июня 2017-го по июнь 2018-го финансовая нагрузка россиян увеличилась на 16,4%, до 14,1 трлн рублей. Особенно стремительным был рост задолженности во втором квартале 2018 года, когда долг домохозяйств подскочил сразу на 5,5%. В условиях снижения ключевой ставки Центробанком россияне все чаще берут взаймы у финансовых организаций (кредиты дешевеют).

При этом зарабатывать потребители лучше не стали. Так, денежные доходы населения за последние четыре квартала выросли лишь на 3,4%.

Планы правительства по повышению НДС и пенсионного возраста могут привести к еще большей стагнации доходов населения в среднесрочной перспективе. А вот дальнейшего снижения банковских ставок эксперты не ожидают. Это может обострить проблему долга населения в следующем году и привести к ухудшению качества кредитных портфелей банков.