ФСБ задержала группу «Партизанская правда партизан» по подозрению в экстремизме

В тульском городе Суворове проходят массовые обыски по делу об экстремистском сообществе. Задержаны десятки предполагаемых участников группы «Партизанская правда партизан», лидером которой считается писатель Алексей Меняйлов.

Как сообщают 17 июля тульские СМИ, с самого утра силовики обыскивают квартиры членов «Партизанской правды», у них якобы изъята запрещенная литература и будто бы найден план революции 2007-2010 годов.

«Партизанская группа партизан» – неформальное объединение жителей Суворова. Их сплотил писатель Алексей Меняйлов. Он был инициатором строительства музея Героев Великой Отечественной войны, запрещенного властями. На странице объединения в соцсети можно увидеть анонсы сборов, посвященных умению выживать в лесу, и видеоролики пограничного содержания, например «Особенности проблем проституток при обслуживании депутатов» или «Почему успешным шпионам жёны изменяют на голове?»

По данным «Фонтанки», обыски по делу об экстремизме проводит ФСБ.