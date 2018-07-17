Бегавшего по футбольному полю с пистолетом миллионера Саввиди заподозрили в финансировании македонских протестов

Организация по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашла подтверждение информации о финансировании российским миллионером греческого происхождения Иваном Саввиди протестов в Македонии. Якобы после попытки с оружием отстоять гол своей команды на футбольном поле в Греции, бизнесмен переключился на проблему переименования соседней страны.

OCCRP ссылается на данные от своих партнеров, македонской лаборатории расследований. Организация получила возможность ознакомиться с документами местного МВД. По этим бумагам, Саввиди спонсировал ряд партий и организаций, в том числе футбольных хулиганов, для того чтобы те вышли на митинги и не позволили допустить переименования Македонии. На эти цели, считает OCCRP, было потрачено не менее 300 евро.

Es que la imagen es terrible, el dueño del PAOK baja al campo con la pistola y se la enseña al árbitro, luego se lleva a los jugadores para adentro y en vez de suspender el partido definitivamente están esperando para acabar el encuentro, que iba en el 88



Alucinante es poco pic.twitter.com/CDgE944KqR — Carrusel Deportivo (@carrusel) 11 марта 2018 г.

Издание BuzzFeed упоминает, что в адрес греческих бизнесменов высказался премьер-министр Македонии Зоран Заев — по его мнению, они также оплачивали протесты, руководствуясь симпатиями к России, ведь переименование позволило бы Македонии вступить в НАТО.

В компании «Группа «Агроком», которой владеет Саввиди, опровергли причастность бизнесмена к финансированию протестов и заявили о намерении обратиться в суд, сообщает РБК.

Напомним, последнее слово в вопросе переименования было сказано президентом Македонии. Он отказался подписывать документ, согласованный между премьер-министром и ООН, руководствуясь уголовным кодексом и предвыборным обещанием не менять Конституцию. Несоблюдение интересов страны грозит ему пятилетним тюремным сроком.

Саввиди прославился не только профессиональной деятельностью, но и темпераментным отношением к собственному футбольному клубу. На игре 11 марта в Салониках команда ПАОК закатила мяч в ворота АЕКа, но гол засчитан не был. Саввиди выбежал на поле, при себе у него был пистолет. Инцидент лишил его 100 тысяч евро и права на ближайшие три года появляться на стадионе.