Финские СМИ о саммите: «Трамп с радостью заглотил наживку Путина»

Финляндия осталась довольна своей работой по организации саммита Путина и Трампа, выдохнула вместе с Европой, когда опасения не оправдались, а СМИ сравнили встречу с удачной рыбалкой.

Helsinki summit 2018 / Jussi Nukari / Lehtikuva

Путин на саммите с Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля показал своё превосходство над американским коллегой, пишет главный финский таблоид Ilta-Sanomat.

В своей колонке журналист IS Арья Паананен вспоминает высказывание Александра III, который любил рыбачить в Финляндии: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать». Как оказалось, могут подождать и США, что стало очевидным, когда Путин опоздал на саммит. Символическую борьбу он все равно выиграл, хотя Трамп дожидался его в отеле и приехал позже главы РФ. Паананен вслед за американскими СМИ удивляется, что «Дональд Трамп, по-видимому, был по-настоящему готов поверить словам бывалого агента КГБ, то есть Путина, больше, чем разведывательным службам США и их доказательствам». При этом автор колонки обращает внимание, что Путин назвал спецпрокурора США Роберта Мюллера Миллером, а Трампа несколько раз — по-дружески просто Дональдом.

«Предложение Путина соответствует той же схеме, с которой Россия всегда подходит к международным кризисам. Россия сначала сама создает проблему, затем отрицает свою вину, но затем предлагает решить проблему в сотрудничестве со страной-жертвой. У Финляндии в этом большой опыт, например, когда Россия пыталась создать совместную детскую комиссию с Финляндией, а затем настоятельно призвала Финляндию согласиться на временное пограничное соглашение, чтобы остановить поток просителей убежища», – пишет автор IS.

«Не было даже никаких сомнений в том, у кого в руках удочка, а кто даже не заметил, как проглотил наживку», – резюмирует Паананен.

Программный руководитель Института внешней политики Мика Аалтола уверен, что саммит с Путиным и последовавшая за ним бурная реакция в США, где встречу назвали фиаско, связали Трампу руки в политике с Россией.

«Можно сказать, что эта реакция снижает успех результатов переговоров. Если после саммита последует переговорный процесс, позиция США будет более строгой», – считает Аалтола.

Вмешательство России в выборы США эксперт не ставит под сомнение. «Мораль этой истории состоит в том, что влияние на демократические выборы может быть успешной операцией, но впоследствии это вызовет серьезные проблемы. Демократии – довольно сложные сущности. Может быть, расчеты Путина в этом отношении не совсем оправдались, хотя само вмешательство даже превзошло ожидания», – заключает Аалтола.

По мнению обозревателя общественной телерадиокомпании Yle Петри Райвио, «Путин даже, казалось, защищал Трампа, когда журналисты подвергли сомнению участие России в президентских выборах в США», ведь он сказал, что в такой демократии, как Соединенные Штаты, окончательное решение примет суд.

Европейские страхи о том, что Трамп и Путин поделят сферы влияния, а США уменьшат активность на Балтике, не оправдались, говорится в статье. Если быть точным, президенты, по крайней мере на пресс-конференции и в интервью, вообще не обсуждали Европу. Хотя, впрочем, и позиция ЕС, которая находится меж двух огней, не улучшилась, замечает Райвио. Так, например, несмотря на то, что позиции США и России по «Северному потоку — 2» расходятся, есть один общий момент — цены на газ останутся высокими, и обеим странам выгодно продолжать продавать его в Европу.

«После Хельсинкского саммита есть два лидера по обе стороны ЕС, отношение которых к ЕС и европейским границам остается неизменным, но которые, похоже, нашли друг друга на определенном уровне. Это не предвещает ничего хорошего для Европы», – делает вывод автор HS.

Аналитик Марккко Юнкари в ведущей газете Helsingin Sanomat задаётся популярным у финнов вопросом: «А что они о нас думают?» И тут же отвечает: «Ничего. Или, точнее, ничего нового». Однако, останавливаясь на блестящей организации в короткий срок встречи на высшем уровне, автор однозначно заявляет: «Это выгодно для Финляндии и Хельсинки с точки зрения пиара. Хотя важность внимания средств массовой информации не стоит преувеличивать». И вновь пускается в рассуждения о роли Финляндии, которая мелкими шажками медленно, но верно идёт к своим целям. В качестве примера Юнккари приводит предложение президента Ниинистё о запрете полётов с выключенными транспондерами над Балтийским морем и проблему чёрного углерода в Арктике, о которой глава Финляндии не устаёт напоминать, в том числе России и США. Как пишет Юнккари, по слухам, Трамп и Путин постараются принять участие в Арктическом саммите, который Финляндия организует предстоящей зимой как председатель Арктического совета.