Грузовик с напитками опрокинулся, перекрыв Комендантский у КАД

Движение по Комендантскому проспекту от КАД в сторону города днём 17 июля затруднено из-за ДТП.

На участке, где Комендантский резким поворотом переходит в Парашютную улицу, перевернулся на крышу грузовик. По данным «Фонтанки», пострадал один человек – медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

По словам очевидцев, грузовик ехал в сторону КАД и опрокинулся на встречной полосе. «Ехал он медленно, я вообще не поняла, как он туда вылетел, – рассказывает Виктория в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Двигались в сторону КАД, в кабине было двое, везли напитки: квас, вода минеральная. У одного ни царапины, второй хромает, и на лице осколочные раны».

«Не вписался, скорее всего, – предполагает Егор. – Там поворот очень резкий. Постоянно народ бьётся». Обстоятельства ДТП выясняются.