Горизбирком Петербурга может возглавить федеральный инспектор

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию по квоте губернатора могут отправить Виктора Миненко, который сейчас занимает пост федерального инспектора по Северо-Западу. Об этом «Фонтанке» 17 июля сообщили несколько источников.

По их данным, назначение Миненко согласовано в Смольном, полпредстве и Центризбиркоме. Сам федеральный инспектор рассказал нашему изданию, что еще не получал никаких предложений.

В свою очередь, в городской избирательной комиссии, где не менее половины членов лояльны спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, утверждают, что могут не проголосовать за председателя, который не будет согласован с ними. Подробности читайте в материале «Фонтанки».