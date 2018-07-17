Минспорт предложил президенту наградить Черчесова и игроков сборной государственными наградами

Тренерский штаб и игроки сборной России могут быть отмечены за успех на домашнем чемпионате мира государственными наградами. Об этом 17 июля «Фонтанке» сообщил источник, близкий к министерству спорта.

По его словам, представление на награды министерство направило на имя президента РФ. В списке главный тренер Станислав Черчесов, четыре его помощника и 22 футболиста. Что именно это будут за награды, пока неизвестно.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые в истории проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России, перед началом турнира считавшаяся худшей среди всех участников, сенсационно вышла из группы со второго места, прошла в 1/8 финала чемпионов мира – 2010 Испанию и в четвертьфинале по пенальти уступила Хорватии – будущему серебряному призеру.