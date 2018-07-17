После обрушения балкона на Шкиперском технического директора ЖКС оштрафовали на 50 тысяч рублей

Прокуратура Василеостровского района Петербурга отчиталась о результатах проверки компании ООО «Жилкомсервис №1», управляющей домом на Шкиперском протоке, с которого рухнул балкон. Рублём наказан сотрудник жилищного предприятия.

Как сообщает ведомство 17 июля, было установлено, что ЖКС «не обеспечил надлежащее содержание общего имущества. Это, в свою очередь, и привело к аварийному состоянию несущих конструкций, ослаблению крепления балкона и стало причиной его обрушения».

Административное дело возбудили в отношении технического директора ООО — Артёма Хмаренко. Ему вменили статью «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Он будет оштрафован на 50 тысяч рублей.

Напомним, балкон дома на Шкиперском протоке, 2, рухнул с 6-го этажа 20 июня. К счастью, никто не пострадал.

ЖКС №1 получило предписание от Госжилинспекции Петербурга, согласно которому часть обрушившегося фасада необходимо восстановить, а также отремонтировать водосточные трубы.

Артём Хмаренко сообщил «Фонтанке», что на завершение всех работ понадобится ещё около недели. «Своими силами мы всё, что могли, сделали. Экспертизу провели, противоаварийные мероприятия выполнили. Должны отправить в фонд капремонта документы на уточнение программы», – отметил он.

От ответа на вопрос о том, согласен ли он с решением прокуратуры и суммой штрафа, технический директор уклонился.

Добавим, что здание было построено в 1937-1939 годы в стиле сталинского неоклассицизма.