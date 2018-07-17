Аэрофлот признан лучшим в Восточной Европе

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Аэрофлот награжден международной премией Skytrax World Airline Awards в двух престижных номинациях. Он признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом (класс «Комфорт») названо лучшим в мире.

Церемония награждения состоялась 17 июля в лондонском отеле The Langham. Премия World Airline Awards имеет неофициальный статус «авиационного Оскара». С 1999 года она ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax. На звание лучших в 2018 году претендовали 335 авиакомпаний.

Победители определены по итогам исследования удовлетворенности пассажиров, которое считается крупнейшим в мире. С августа 2017 года по май 2018-го представители более 100 стран приняли участие в онлайн-голосовании. Приглашение проголосовать получили, в том числе, авиапассажиры — участники предыдущего исследования, количество которых в базе данных составляет примерно 24,5 млн. Анкеты были предложены на шести языках — английском, французском, испанском, русском, японском и китайском. При этом наибольший прирост участников опроса дал Китай — 3,5 млн дополнительных отзывов.

Аэрофлот уже в седьмой раз в своей истории и шестой год подряд побеждает в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Победа в номинации «Лучшее бортовое питание в классе премиум-эконом» стала для российского перевозчика настоящим прорывом.

Следует также отметить, что с 2016 года Аэрофлот постоянно подтверждает высокий рейтинг «четыре звезды», который присвоило ему агентство Skytrax .

«Аэрофлот неуклонно пополняет свою коллекцию «авиационных Оскаров», — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Нынешний набор наград World Airline Awards от агентства Skytrax показывает, что наша авиакомпания стабильно поддерживает качество сервиса на высоком международном уровне. Более того, Аэрофлот уверенно конкурирует с самыми мощными игроками глобальной отрасли по одному из ключевых показателей — качеству и разнообразию бортового меню. Получить эту премию — высокая честь для любой авиакомпании мира. Для Аэрофлота это еще и стимул к тому, чтобы стать еще лучше, еще популярнее, во всех отношениях удобнее для пассажиров, забота о которых — наш высший приоритет».