Горизбирком ждет безвластие или война. Выборам в Петербурге нашли инспектора

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию за год до губернаторских выборов ждет политическая встряска. Руководить ГИКом отправляют федерального инспектора, представители парламента грозят не согласиться.

Виктор Миненко//Илья Выдревич/Интерпресс

Санкт-Петербургской избирательной комиссии после долгих поисков нашли будущего руководителя. Несколько источников «Фонтанки» назвали фамилию Миненко, федерального инспектора по Северо-Западу. Военное прошлое, считают они, поможет ему отстоять свою позицию в диалоге с разными политическими силами. В самом Горизбиркоме настаивают: если кандидата не согласуют с членами комиссии, его могут и не выбрать председателем.

Смольный в ближайшие дни должен назвать кандидата в ГИК по губернаторской квоте. Срок для приема предложений закончится на следующей неделе. Тем не менее, по данным «Фонтанки», чиновники разных уровней уже определились с тем, кто будет представлять интересы Георгия Полтавченко или же другого провластного кандидата на выборах в 2019 году. Согласование шло долго и сложно. По утверждению собеседников «Фонтанки», своих представителей выдвигали и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, и Центризбирком, и полпредство.

Друг с другом советовались лишь последние два ведомства, вероятно, ориентируясь на свои федеральные позиции, говорят собеседники «Фонтанки», знакомые с ситуацией. Ни со Смольным, ни с политическими партиями, ни уж тем более с независимыми наблюдателями кандидатуры не обсуждались. Последнее, вероятно, и стало причиной того, что в публичном пространстве заговорили о том, что главой Горизбиркома может стать Оксана Дмитриева. Ее фамилия стала своего рода угрозой, о которой она сама, возможно, ничего и не знала. Звучали и другие фамилии – ректор ЛГУ Станислав Еремеев, бывший секретарь ЦИК Николай Конкин и глава избиркома Ленобласти Михаил Лебединский.

На прошлой неделе бравирование разными фамилиями, выбрасываемыми в публичное пространство, прекратилось. Как утверждают источники «Фонтанки», вице-губернатор Константин Серов встречался в столице с заместителем главы Центризбиркома Николаем Булаевым. Там, наконец, была утверждена кандидатура, которая устраивала и Смольный, и ЦИК, и полпредство. Трое собеседников называют таковым федерального инспектора Виктора Миненко.

Ныне сотрудник полпредства, федеральный инспектор Миненко родился в Ленинграде в 1960 году. Окончил Военный институт физической культуры, Академию имени Г. В. Плеханова (финансовое и банковское дело); Московский университет МВД РФ (юрист). В 1975-1978 годах учился в Запорожском гидроэнергетическом техникуме. С 1979 по 1997 год проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ. После окончания службы работал на разных должностях в Управлении по работе с личным составом ГУИН Министерства юстиции РФ. С 2000 по 2002 год работал федеральным инспектором в Смоленской области аппарата полномочного представителя президента РФ. С февраля 2005 года трудился в должности заместителя начальника отдела, заместителя директора Департамента Министерства юстиции РФ, помощника министра юстиции РФ. В 2010-м вернулся инспектором в Уральский федеральный округ, с 2012-го – перешел на аналогичную должность в Северо-Западный федеральный округ.

Миненко называют въедливым человеком. На заседаниях правительства Петербурга лишь он задает вопросы докладчикам и даже позволяет себе критиковать. Порой – по делу . Еженедельно пресс-службы районов города сообщают о проведенных им инспекциях разных социальных объектов, однако в публичном пространстве какие-либо замечания во время таких объездов найти крайне затруднительно. Харизматичности и бойкости инспектору не занимать: «Фонтанка» писала, как в 2013 году Миненко без предупреждения пришел на заседание городской комиссии по подготовке к отопительному сезону и поинтересовался у чиновников, поддерживают ли они политику Владимира Путина.

В разговоре с «Фонтанкой» Миненко сообщил, что не получал предложения стать членом городской избирательной комиссии, рассуждать о такой перспективе абстрактно отказался: у него есть работодатель – президент – ему виднее.

В городской избирательной комиссии также оказались не в курсе того, что к ним может прийти в качестве руководителя федеральный инспектор. Тем не менее в курилках Смольного и Мариинского можно услышать разговоры, что часть комиссии может не согласиться с предложением сверху. На данный момент половина членов Горизбиркома лояльна спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, вторая половина – разроненна. По отдельным вопросам на протяжении прошлого года решения в Горизбиркоме принимались с трудом – решающими становились один-два голоса. При этом, по информации «Фонтанки», со спикером ЗакСа при выборе будущего главы ГИК не посоветовались. Будто бы в пику этому люди, близкие к спикеру, даже готовы бойкотировать избрание навязанного сверху председателя. В этом случае исполняющим обязанности руководителя Санкт-Петербургского избиркома останется бывшая глава ТИК Петроградского района (округа Макарова) Алла Егорова, что сторонников Макарова вполне устроило бы.

Соглашаться с именно такой интерпретацией событий в разговоре с «Фонтанкой» не стал выдвинутый по квоте парламента в Горизбирком Дмитрий Краснянский. Тем не менее он не исключил, что выборы председателя могут затянуться: «Конечно, нужны консультации с каждым из членов ГИК. Иначе у нас есть право не проголосовать за этого человека. Что будет, если не провести такую работу, мы знаем по опыту: последние два председателя были навязаны нам сверху».

Напомним, что бывший глава Виктор Панкевич покинул Горизбирком в конце июня. Причиной ухода стало недовольство главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. В частности, к Санкт-Петербургу были претензии по организации президентских выборов 18 марта. Сменить председателя петербургского ГИКа Памфиловой помог полномочный представитель президента на Северо-Западе Александр Беглов. Взамен он предложил Панкевичу перейти на должность помощника к себе в полпредство.

Элла Памфилова в разговоре с «Фонтанкой», говоря о кандидатуре на пост главы ГИК, отмечала, что «вопрос требует серьезных обсуждений, в том числе и потому, что для решения проблем, которые накопились, недостаточно только роли председателя».

По закону председателя Горизбиркома назначают путем голосования членов комиссии, кандидатов утверждают в Центризбиркоме. Ближайшее заседание ЦИКа назначено на 18 июля, в повестке пока нет вопросов, связанных с Петербургом.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»