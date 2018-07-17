Автобус в Москве влетел в столб на тротуаре, есть пострадавшие

Серьёзное ДТП произошло на юго-западе Москвы, около станции метро «Коньково». Пострадали, по данным СМИ, от двух до пяти человек.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», 17 июля около 13:15 на улице Профсоюзная, 109, по предварительной версии, автобус маршрута №С2 после столкновения с легковым автомобилем вылетел в сторону тротуара и врезался в мачту городского освещения около торгового центра. Фонарь навис над проезжей частью.

По данным источников агентства, всего раненых четверо. Другие СМИ пишут, что пострадали водитель и четыре пассажира. Водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии, а два пассажира с ушибами – в состоянии средней степени тяжести.

Автобус вывозили с помощью специального эвакуатора.