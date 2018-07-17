Госдума рассмотрит закон о безвизовом въезде в РФ гостей мундиаля в приоритетном порядке. Законопроект уже в парламенте

Госдума рассмотрит законопроект о продлении болельщикам мундиаля безвизового въезда в Россию. Предложение внесено в нижнюю палату 17 июля и будет рассмотрено в приоритетном порядке.

Соответствующий документ подписали спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры четырех фракций: Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Неверов («Единая Россия») и Сергей Миронов «Справедливая Россия», а также Александр Жуков, Иван Мельников, Игорь Лебедев, Михаил Дегтярев, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Леонид Калашников.

Безвизовый въезд в Россию для болельщиков предложил президент России Владимир Путин в последний день ЧМ, 15 июля.

«Я думаю, мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков, мы сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года – многократный, я повторяю, безвизовый режим», – сказал глава государства.

Он также выразил надежду, что этой возможностью футбольные болельщики воспользуются не раз и обязательно привезут с собой друзей и семьи.