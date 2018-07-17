Прорыв теплосети вдвое сузил Московский проспект

Испытание сетей с горячей водой выявило дефект в Адмиралтейском районе Петербурга днем 17 июля. Лопнувшая неподалеку от метро «Садовая» труба ограничила движение на двух из четырех полос Московского проспекта.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», дефект обнаружили сотрудники организации во время объезда. Дыру нашли в трубе полуметрового диаметра возле 4-го дома по Московскому проспекту. Место протечки огорожено, для оперативных работ проезжую часть пришлось временно сузить.

Одновременно очевидцы сообщают еще об одном прорыве в том же районе, на Рузовской улице, дом 14. «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердила принадлежность к этой сети, прорыв уже локализован, ограничивать там движение необходимости нет.

На обеих точках ремонтные работы начнутся после окончания испытаний.

Напомним, 17 июля компания испытывает на прочность и плотность трубы в 4 районах — Московском, Фрунзенском, Центральном и Адмиралтейском. Несмотря на невысокую температуру воды, около 40 градусов, подходить к местам прорыва опасно.