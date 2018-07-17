Пьяный финн устроил дебош в ФСБ Петербурга

В Петербурге за скандал с чекистами задержан гражданин Финляндии. Он пьяным пытался прорваться в здание на Литейном проспекте.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июля, накануне днем в приемную УФСБ Петербурга и области вошел 44-летний финн. Он был очевидно нетрезв и требователен. Дежурный контрразведки не стал связываться с иностранцем, так как по-фински не очень понимал, и позвал на помощь полицейских. Их-то к чемпионату мира по футболу заморским языкам обучали.

Наряд 78-го отдела полиции задержал гражданина Уймонена, который приехал в Россию по многократной бизнес-визе. Его подержали в отделе до приезда финского дипработника и отпустили, попросив на будущее объяснить, что генконсульство Финляндии в Петербурге находится по другому адресу и более сотрудников ФСБ по непрофильным вопросам тревожить не следует.