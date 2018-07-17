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СМИ: Колумбийцы в Татарстане украли у якутского менеджера мешок с бриллиантами на 100 млн

У якутского менеджера украли мешок с бриллиантами более чем на 100 миллионов рублей в столице Татарстана. Представитель компании «Сэвен Даймондс» вез драгоценности на выставку «Ювелир Экспо», которая проходила с 11 по 15 июля в выставочном центре «Казанская ярмарка», сообщает издание «Бизнес Online» 17 июля. 

Источник газеты утверждает, что камни унесли прямо из павильона, а их «сопровождающий» заметил пропажу только в аэропорту. В пресс-службе «Сэвен Даймондс» назвали стоимость товара — 133 миллиона рублей. Впрочем, в компании не расстраиваются – перед хищением бриллианты продали ООО «Бринкс».

«Мы никаких комментариев на эту тему не даем», — заявили в компании «Бринкс» на вопрос РБК о краже. 

Как сообщили в Следственном комитете, видеозаписи с камер помогли установить личности похитителей. Ими оказались колумбийцы и гватемалец. В МВД по Татарстану пока не комментируют «кражу года». По некоторым данным, граждане Колумбии уже покинули Россию. Для того, чтобы проделать это как можно быстрее, они использовали арендованную иномарку.

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