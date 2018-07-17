За день ЕСПЧ взыскал с России 85 тысяч евро, третье дело касалось пыток в Оренбурге

Еще одно дело в отношении России было рассмотрено судом в Страсбурге 17 июля. Компенсацию вслед за родственниками Политковской и участницами Pussy Riot получил оренбуржец, которого пытали в местной полиции.

Текст решения опубликован Европейским судом по правам человека. Александр Ворошилов в 2009 году после задержания по подозрению в хранении наркотиков подвергся пыткам в отделе полиции, его били и душили, но суд в Оренбурге к полицейским был снисходителен, они получили условные сроки. Только частично был удовлетворен иск о компенсации морального вреда на 2 млн рублей — Ворошилов получил 80 тысяч. Уголовное дело в его отношении было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Суд в Страсбурге встал на сторону пострадавшего и счел, что Россия нарушила два пункта конвенции о защите прав человека — запрет пыток в материальном аспекте и в процедурном, в связи с неэффективным расследованием. Ворошилов в течение трех месяцев получит 15 тысяч евро компенсации, еще 2,5 тысячи будет взыскано за судебные расходы.

Напомним, в этот же день, 17 июля, ЕСЧП озвучил еще два решения в отношении России. 50 тысяч евро получили в сумме три участницы панк-молебна в храме Христа Спасителя в 2012 году. Все они были осуждены на реальные сроки, позже наказание одной было заменено на условное. Суд в Страсбурге решил, что они были лишены права на справедливый суд.

Еще 20 тысяч евро получат родственники журналистки Анны Политковской. Российские власти признаны виновными в нарушении ее права на жизнь. Корреспондент «Новой газеты» была убита в подъезде своего дома в Москве в 2006 году.