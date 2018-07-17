Лукашенко: Поставками «санкционки» через Белоруссию занимаются «крупные дельцы с тяжелыми погонами» из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в поставках санкционных товаров через его страну в Россию российские компании, «за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами». Как пишет БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил 17 июля в ходе встречи с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько.

Президент Белоруссии упомянул, что российская сторона обвиняет именно белорусов в поставках «санкционки». «Головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. А <...> они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо работаем с санкционными товарами», – сказал Лукашенко. Между тем, по его сведениям, виноваты именно россияне.

«По информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой" и другими вопросами, фирмы и компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами. Это тоже надо говорить, не стесняться. Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации, чтобы они там разбирались со своими. Я Путину часто об этом говорю», – заявил белорусский лидер.

Отметим, по информации таможни Белоруссии, ее сотрудники выявили 2,2 тыс. административных правонарушений, связанных с нарушением российского продуктового эмбарго. Было возбуждено 30 уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 тыс. тонн санкционных товаров.