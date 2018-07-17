Жирков и Ерохин покинули расположение «Зенита» и летят лечиться в Петербург

Двум игрокам футбольного клуба «Зенит», Юрию Жиркову и Александру Ерохину, пришлось покинуть сборы команды в Австрии. Как сообщает пресс-служба «Зенита», утром 17 июля футболисты улетели в Петербург по медицинским соображениям. Что именно случилось, не уточняется. «Футболисты будут готовиться к сезону под присмотром реабилитологов и присоединятся к команде в Петербурге», – заявили в клубе.

Жирков и Ерохин покинули расположение команды в Австрии



Футболисты будут готовиться к сезону под присмотром реабилитологов и присоединятся к команде в Петербурге: https://t.co/CdpNfI3VwJ#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/M51CD2h28O — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 17 июля 2018 г.

Вероятно, их скорый отъезд связан с травмами, полученными на чемпионате мира по футболу. Известно, что незадолго до мундиаля в товарищеской игре с Турцией Жирков подвернул голеностоп. Вскоре на другой ноге заболел ахилл. Повреждения не давали покоя и на чемпионате мира, но болевые ощущения достигли своего пика в матче с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти), который он провел на обезболивающих. Дальнейшее его участие в чемпионате мира было невозможным.

Ерохин также получил перед стартом ЧМ-2018 травму стопы. Начало турнира он пропустил, но сыграл в 1/8 против Испании и четвертьфинале против Хорватии.

Напомним, сборная смогла дойти до четвертьфинала, где уступила 7 июля по пенальти Хорватии, ставшей в итоге серебряным призером. В «Зенит» участники ЧМ-2018 вернулись 15 июля и сразу отправились с командой на сборы в Австрию

«По медицинским соображениям тренерский штаб «Зенита» принял решение, что игроки сине-бело-голубых не будут принимать дальнейшее участие в заключительных тренировочных сборах; каждому назначена индивидуальная программа восстановления и тренировок», – говорится в официальном сообщении клуба.