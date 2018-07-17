На Литовской «рванула» 50-литровая емкость с пропаном

50-литровая емкость с пропаном разгерметизировалась в промзоне у метро «Выборгская» днем 17 июля. О причинах взрыва, унесшего две жизни, «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

«По уточненным данным, в результате разгерметизации 50-литровой емкости с пропаном на территории предприятия, занимающегося заправкой транспортных баллонов, на Литовской улице, 11, погибли два человека», – говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

Ранее в ГУ МЧС заявляли об одном погибшем.

В пресс-службе также добавили, что пожара не было — лишь вспышка. Взрывной волной поврежден металлический навес рядом стоящего 2-этажного здания. Для охлаждения находящихся на территории баллонов спасатели подали водяные стволы.

Напомним, ЧП на Литовской улице, 11, произошло сегодня в половине первого дня. Хлопок раздался на территории ООО «ПО Автоген», которое арендует депо у ГУП «Горэлектротранс». Погибли двое рабочих по именам Мансур и Акмал. Они работали на предприятии, которое занимается снабжением техническими газами и смесями, электро- и газосварочным оборудованием.