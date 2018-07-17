Марионетка Путина, или Предательский саммит в Хельсинки

Западная пресса обрушилась на Дональда Трампа за слабость при встрече с Владимиром Путиным. Его назвали изменником и призвали к импичменту.

Пресс-служба президента РФ

Трамп показал Америке средний палец, в угоду призрачной дружбе с Россией жертвуя национальными интересами, – так звучит единый хор из Америки и Британии. Никто, кажется, в США не оценил попытки своего президента примирить две ядерные державы. Подмигивание Путину ему бы простилось, не начни Трамп критиковать свое государство.

This morning’s paper here in Finland pic.twitter.com/Xg0wPJZsKR — Jake Tapper (@jaketapper) July 17, 2018

Национальным конфузом сочли журналисты Wall Street Journal выступление Трампа на совместной пресс-конференции.

«Рядом с диктатором, вмешательство которого в выборы нанесло столько вреда его президентству, господин Трамп даже не смог заставить себя сказать, что верит своим собственным советникам из разведки».

Телеканал CNBC находит объяснение слабости Трампа в приоритетах:

«Шокирующие переговоры президента США с российским лидером легче понять, если осознать, что он продвигал собственные интересы, а не интересы государства. В отношении Трампа ведется политическое и юридическое расследование, глава его предвыборного штаба арестован. На этом фоне Трамп очень настойчиво стремился дискредитировать расследование Роберта Мюллера».

Британская The Guardian нашла аллюзии в художественной литературе:

«Те, кто смотрел экстраординарную пресс-конференцию Дональда Трампа и Владимира Путина, наверняка чувствовали себя тошнотворно. Слушая ответы Трампа на вопросы о российской агрессии, было непросто понять, кто играет роль американского президента. Джордж Оруэлл показывал выдуманный тоталитарный режим, один из лозунгов которого: «Незнание — сила», но он точно никогда не мог представить себе такого».

Time напомнила о фобиях американского президента:

«Те, кто долгие годы знает Трампа, говорят, что больше всего он боится быть униженным и выглядеть слабым. Но встреча с Владимиром Путиным вынудила его пережить оба страха».

Редактор отдела дипломатии SkyNews Доминик Вагорн (Dominic Waghorn) в нескольких строчках выразил главную причину недовольства Трампом:

«Никогда ранее мы не видели, как американский президент начал саммит с российским коллегой, обвинив свою страну – США – за худший период в отношениях двух стран... Если Дональд Трамп не является российским агентом, он, безусловно, действовал именно в этой роли, работая на прошлой неделе на стороне Путина. Он сражался с Европой, подрывал доверие к НАТО и Европейскому Союзу».

Caesar had his Brutus, and Charles the First his Cromwell. As for today, the United States has Donald Trump. #ImpeachTrump #TreasonSummit #TreasonousTrump #HelsinkiTreasonSummit pic.twitter.com/1xvZ2rVT5a — Ed Renehan (@Ed_Renehan) July 16, 2018

Эмоцию телеканала CNN можно выразить одной строчкой:

«Невозможно поверить... Трамп просто сдался Путину».

Недавний директор ЦРУ Джон Бреннан (2013 – 2017) считает, что Трампу пора на выход:

«Почему Трамп встретился с Путиным один на один? Что он может скрывать от Болтона, Помпео, Келли и американской общественности? Полное отсутствие авторитета Трампа делает ложным любое объяснение, которое он дает. Его выступление в Хельсинки выходит за рамки «high crimes & misdemeanors» (юридический термин из конституции США, обозначает наиболее серьезные и ведущие к импичменту преступления и проступки высших должностных лиц. – Прим. ред.). Это было не что иное, как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, так он целиком находится в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, где вы?»

Сенатор Джон Маккейн назвал выступление Трампа одним из самых постыдных в истории американского президентства.

«Трудно посчитать урон, нанесенный его наивностью, эгоизмом и симпатией к автократам. Саммит в Хельсинки был трагической ошибкой».

Сенатор от Демпартии, член комитета по международным отношениям Крис Мерфи образностью языка позволяет нам обойти цензуру Роскомнадзора:

«Поездка Трампа — средний палец, показанный США».

Even the New York Post is ripping into Trump for #HELSINKI2018 pic.twitter.com/zFOcokiGCx — Nick Bryant (@NickBryantNY) July 17, 2018

Не мог сдержать эмоций и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Он записал полное образности fontanka.ru/2018/07/17/022/ видеообращение:

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было унизительно. Вы выглядели лапшой, маленьким фанатом. Я все ждал, когда вы попросите у него автограф или селфи».

Шварценеггер также выразил мнение, что Трамп предал нацразведку, правовую систему США и собственно государство.

Среди американской публики мгновенную популярность получили хэштеги HelsinkiTreasonSummit (предательский саммит в Хельсинки), PutinsPuppet (марионетка Путина), ImpeachTrump (импичмент Трампу).

Президент США, оплеванный с телеэкранов и газетных страниц, вернулся к невозмутимости:

«Эффективный диалог не только хорош для США и России, но и для всего мира».

Ударом в спину Трамп может счесть подгаданное к совместной пресс-конференции выступление минюста США и ФБР о задержании гражданки России Марии Бутиной по обвинению в сговоре против Америки и деятельности в качестве агента в интересах зарубежного государства. Очевидно, это была реакция на заявление Трампа о том, что он не верит в российское вмешательство в выборы президента.

Бутина была арестована еще в воскресенье, 15 июля, но заявление минюст сделал лишь вечером 16-го по времени Хельсинки. Трамп оборонялся:

«Как я сказал сегодня и много раз повторял прежде, у меня полное доверие к нашей разведке. Но я также понимаю, что для построения светлого будущего мы не можем фокусироваться исключительно на прошлом. Как величайшие ядерные державы, мы должны ладить!»

Видимо, чтобы усилить ощущение миролюбивости и еще больше взбесить американскую общественность, Трамп в интервью прореспубликанскому телеканалу Fox News снова сыграл по выгодным России правилам и исключил вероятность того, что он будет настаивать на экстрадиции 12 офицеров ГРУ, обвиненных во вмешательстве в выборы:

«Путин готов заняться теми двенадцатью людьми. Мы не говорим об экстрадиции. Но он готов принять сотрудников Роберта Мюллера у себя и провести крупное расследование, позволить им работать с российскими следователями».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»