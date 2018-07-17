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Власть
17.07.2018 14:36
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Марионетка Путина, или Предательский саммит в Хельсинки

Западная пресса обрушилась на Дональда Трампа за слабость при встрече с Владимиром Путиным. Его назвали изменником и призвали к импичменту.

Марионетка Путина, или Предательский саммит в Хельсинки

Пресс-служба президента РФ

Трамп показал Америке средний палец, в угоду призрачной дружбе с Россией жертвуя национальными интересами, – так звучит единый хор из Америки и Британии. Никто, кажется, в США не оценил попытки своего президента примирить две ядерные державы. Подмигивание Путину ему бы простилось, не начни Трамп критиковать свое государство.

Национальным конфузом сочли журналисты Wall Street Journal выступление Трампа на совместной пресс-конференции.

«Рядом с диктатором, вмешательство которого в выборы нанесло столько вреда его президентству, господин Трамп даже не смог заставить себя сказать, что верит своим собственным советникам из разведки».

Телеканал CNBC находит объяснение слабости Трампа в приоритетах:

«Шокирующие переговоры президента США с российским лидером легче понять, если осознать, что он продвигал собственные интересы, а не интересы государства. В отношении Трампа ведется политическое и юридическое расследование, глава его предвыборного штаба арестован. На этом фоне Трамп очень настойчиво стремился дискредитировать расследование Роберта Мюллера».

Британская The Guardian нашла аллюзии в художественной литературе:

«Те, кто смотрел экстраординарную пресс-конференцию Дональда Трампа и Владимира Путина, наверняка чувствовали себя тошнотворно. Слушая ответы Трампа на вопросы о российской агрессии, было непросто понять, кто играет роль американского президента. Джордж Оруэлл показывал выдуманный тоталитарный режим, один из лозунгов которого: «Незнание — сила», но он точно никогда не мог представить себе такого».

Time напомнила о фобиях американского президента:

«Те, кто долгие годы знает Трампа, говорят, что больше всего он боится быть униженным и выглядеть слабым. Но встреча с Владимиром Путиным вынудила его пережить оба страха».

Редактор отдела дипломатии SkyNews Доминик Вагорн (Dominic Waghorn) в нескольких строчках выразил главную причину недовольства Трампом:

«Никогда ранее мы не видели, как американский президент начал саммит с российским коллегой, обвинив свою страну – США – за худший период в отношениях двух стран... Если Дональд Трамп не является российским агентом, он, безусловно, действовал именно в этой роли, работая на прошлой неделе на стороне Путина. Он сражался с Европой, подрывал доверие к НАТО и Европейскому Союзу».

Эмоцию телеканала CNN можно выразить одной строчкой:

«Невозможно поверить... Трамп просто сдался Путину».

Недавний директор ЦРУ Джон Бреннан (2013 – 2017) считает, что Трампу пора на выход:

«Почему Трамп встретился с Путиным один на один?  Что он может скрывать от Болтона, Помпео, Келли и американской общественности? Полное отсутствие авторитета Трампа делает ложным любое объяснение, которое он дает. Его выступление в Хельсинки выходит за рамки «high crimes & misdemeanors» (юридический термин из конституции США, обозначает наиболее серьезные и ведущие к импичменту преступления и проступки высших должностных лиц. – Прим. ред.). Это было не что иное, как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, так он целиком находится в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, где вы?»

Сенатор Джон Маккейн назвал выступление Трампа одним из самых постыдных в истории американского президентства.

«Трудно посчитать урон, нанесенный его наивностью, эгоизмом и симпатией к автократам. Саммит в Хельсинки был трагической ошибкой».

Сенатор от Демпартии, член комитета по международным отношениям Крис Мерфи образностью языка позволяет нам обойти цензуру Роскомнадзора:

«Поездка Трампа — средний палец, показанный США».

Не мог сдержать эмоций и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Он записал полное образности fontanka.ru/2018/07/17/022/ видеообращение:

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это было унизительно. Вы выглядели лапшой, маленьким фанатом. Я все ждал, когда вы попросите у него автограф или селфи».

Шварценеггер также выразил мнение, что Трамп предал нацразведку, правовую систему США и собственно государство.

Среди американской публики мгновенную популярность получили хэштеги HelsinkiTreasonSummit (предательский саммит в Хельсинки), PutinsPuppet (марионетка Путина), ImpeachTrump (импичмент Трампу).

Президент США, оплеванный с телеэкранов и газетных страниц, вернулся к невозмутимости:

«Эффективный диалог не только хорош для США и России, но и для всего мира».

Ударом в спину Трамп может счесть подгаданное к совместной пресс-конференции выступление минюста США и ФБР о задержании гражданки России Марии Бутиной по обвинению в сговоре против Америки и деятельности в качестве агента в интересах зарубежного государства. Очевидно, это была реакция на заявление Трампа о том, что он не верит в российское вмешательство в выборы президента.

Бутина была арестована еще в воскресенье, 15 июля, но заявление минюст сделал лишь вечером 16-го по времени Хельсинки. Трамп оборонялся:

«Как я сказал сегодня и много раз повторял прежде, у меня полное доверие к нашей разведке. Но я также понимаю, что для построения светлого будущего мы не можем фокусироваться исключительно на прошлом. Как величайшие ядерные державы, мы должны ладить!»

Видимо, чтобы усилить ощущение миролюбивости и еще больше взбесить американскую общественность, Трамп в интервью прореспубликанскому телеканалу Fox News снова сыграл по выгодным России правилам и исключил вероятность того, что он будет настаивать на экстрадиции 12 офицеров ГРУ, обвиненных во вмешательстве в выборы:

«Путин готов заняться теми двенадцатью людьми. Мы не говорим об экстрадиции. Но он готов принять сотрудников Роберта Мюллера у себя и провести крупное расследование, позволить им работать с российскими следователями».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

 

 

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