Марионетка Путина, или Предательский саммит в Хельсинки

Западная пресса обрушилась на Дональда Трампа за слабость при встрече с Владимиром Путиным. Его назвали изменником и призвали к импичменту.

Трамп показал Америке средний палец, в угоду призрачной дружбе с Россией жертвуя национальными интересами, – так звучит единый хор из Америки и Британии. Никто, кажется, в США не оценил попытки своего президента примирить две ядерные державы. Подмигивание Путину ему бы простилось, не начни Трамп критиковать свое государство.

Национальным конфузом сочли журналисты Wall Street Journal выступление Трампа на совместной пресс-конференции.

«Рядом с диктатором, вмешательство которого в выборы нанесло столько вреда его президентству, господин Трамп даже не смог заставить себя сказать, что верит своим собственным советникам из разведки».

Телеканал CNBC находит объяснение слабости Трампа в приоритетах:

«Шокирующие переговоры президента США с российским лидером легче понять, если осознать, что он продвигал собственные интересы, а не интересы государства. В отношении Трампа ведется политическое и юридическое расследование, глава его предвыборного штаба арестован. На этом фоне Трамп очень настойчиво стремился дискредитировать расследование Роберта Мюллера».

Британская The Guardian нашла аллюзии в художественной литературе:

«Те, кто смотрел экстраординарную пресс-конференцию Дональда Трампа и Владимира Путина, наверняка чувствовали себя тошнотворно. Слушая ответы Трампа на вопросы о российской агрессии, было непросто понять, кто играет роль американского президента. Джордж Оруэлл показывал выдуманный тоталитарный режим, один из лозунгов которого: «Незнание — сила», но он точно никогда не мог представить себе такого».

Time напомнила о фобиях американского президента:

«Те, кто долгие годы знает Трампа, говорят, что больше всего он боится быть униженным и выглядеть слабым. Но встреча с Владимиром Путиным вынудила его пережить оба страха».

Редактор отдела дипломатии SkyNews Доминик Вагорн (Dominic Waghorn) в нескольких строчках выразил главную причину недовольства Трампом:

«Никогда ранее мы не видели, как американский президент начал саммит с российским коллегой, обвинив свою страну – США – за худший период в отношениях двух стран... Если Дональд Трамп не является российским агентом, он, безусловно, действовал именно в этой роли, работая на прошлой неделе на стороне Путина. Он сражался с Европой, подрывал доверие к НАТО и Европейскому Союзу».

Caesar had his Brutus, and Charles the First his Cromwell. As for today, the United States has Donald Trump. #ImpeachTrump #TreasonSummit #TreasonousTrump #HelsinkiTreasonSummit pic.twitter.com/1xvZ2rVT5a