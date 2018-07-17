Крымский мост перекроют ради съёмок клипа «Любэ»

Группа «Любэ» записала новую песню, посвященную Крымскому мосту, и до 18 июля на берегах и в акватории Керченского пролива работает над созданием клипа. В среду один из эпизодов будут снимать непосредственно на действующей автодорожной части Крымского моста – на ключевом и самом красивом участке дороги, фарватерном, где машины проезжают под сводами арки.

В связи с этим, сообщает инфоцентр «Крымский мост», днём 18 июля движение по переправе будет осуществляться по временной схеме: с возможными краткосрочными (не более 3 минут примерно раз в час) ограничениями по направлению в Крым.

«Это не окажет существенного влияния на дорожную обстановку. Информация о текущей ситуации на трассе и рекомендации по выбору скоростного режима будут традиционно выводиться на табло переменной информации вдоль Крымского моста», – отмечается в сообщении.

Участие в съёмках принимают народный артист России Николай Расторгуев, клавишник и баянист Виталий Локтев, барабанщик Александр Ерохин и бэк-вокалист Алексей Кантур. Авторы песни – композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Премьера состоится в этом году.

Крымскому мосту уже посвятили более 2,5 тысячи песен и стихов. Песни про него прозвучали на крупнейших площадках страны в исполнении Ольги Кормухиной, Олега Газманова, Дениса Майданова, Дмитрия Харатьяна, Александра Скляра.

Напомним, автомобильное движение по мосту официально открыл президент Владимир Путин 15 мая, проехав по 19-километровому сооружению за рулём «КамАЗа». С 16 мая по 15 июля интенсивность движения в сторону Крыма превысила 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани – 470 тысяч. То есть с момента открытия по новой дороге проехали более 1,027 миллиона транспортных средств в обе стороны, в том числе около 11,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов.