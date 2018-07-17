В Петербурге украли второго Забиваку, третьего обещают спрятать

Ещё один символ ЧМ-2018 — волка Забиваку — похитили в Курортном районе Петербурга. Об этом 17 июля «Фонтанке» сообщили в дежурной части полиции района.

«Только что пришёл заявитель, писать заявление о пропаже. По его данным, Забиваку украли на разделительной полосе в посёлке Комарово», – рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, что первый Забивака исчез с газона на Зеленогорском шоссе в посёлке Солнечное ещё до окончания финальной игры.

По словам начальника ОМВД по Курортному району Станислава Чичина, талисман стоимостью почти 350 тысяч рублей видели в последний раз 11 июля.

17 июля в социальных сетях появилось сообщение о том, что пропавшего Забиваку нашли. Пользователи поделились фотографиями талисмана якобы с пляжа в Солнечном.

Всего в Курортном районе установлены три 180-сантиметровых талисмана. Третья фигура находится на пляже "Ласковый". Ее в местной администрации пообещали поскорее вывезти – чтобы никто не украл.