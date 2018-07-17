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Власть
17.07.2018 14:06
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Трамп о реакции Путина на «российское досье»: «Его злит, когда он видит подобное»

После встречи в Хельсинки 16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп по очереди дали интервью Fox News. В рамках беседы лидер США высказался на тему дела о предполагаемых 12 российских хакерах из ГРУ, которые якобы вмешались в американские выборы.

- Путин прекрасно знает, что собой представляет этот доклад («российское досье». – Прим. ред.). Он его видел. Его злит, когда он видит подобное. И интересно взглянуть, что происходит со всей этой ситуацией. Он её понял. Не знаю, смогли ли вы это разглядеть, но его раздражал даже разговор на эту тему. Тем не менее, он готов заняться теми 12 людьми. Речь не идёт об экстрадиции. Но он готов принять людей Роберта Мюллера (прокурора, который возглавляет «российское расследование». – Прим. ред.) у себя и провести крупное расследование, позволить им работать с российскими следователями, – выразил надежду Дональд Трамп.

Напомним, такое предложение прозвучало от Владимира Путина 16 июля во время встречи с американским президентом. Правда, взамен Путин ожидает, что американцы допустят российских следователей к допросу, например, главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

 

Справка:

Напомним, 13 июля было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы США. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013 по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ. Он расположен в Москве на Комсомольском проспекте.

Смысл киберопераций ГРУ, по версии Минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон.

Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в Конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов грушники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com - на нем размещались похищенные документы.

По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором Минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ.

Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

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