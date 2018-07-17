Трамп о реакции Путина на «российское досье»: «Его злит, когда он видит подобное»

После встречи в Хельсинки 16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп по очереди дали интервью Fox News. В рамках беседы лидер США высказался на тему дела о предполагаемых 12 российских хакерах из ГРУ, которые якобы вмешались в американские выборы.

- Путин прекрасно знает, что собой представляет этот доклад («российское досье». – Прим. ред.). Он его видел. Его злит, когда он видит подобное. И интересно взглянуть, что происходит со всей этой ситуацией. Он её понял. Не знаю, смогли ли вы это разглядеть, но его раздражал даже разговор на эту тему. Тем не менее, он готов заняться теми 12 людьми. Речь не идёт об экстрадиции. Но он готов принять людей Роберта Мюллера (прокурора, который возглавляет «российское расследование». – Прим. ред.) у себя и провести крупное расследование, позволить им работать с российскими следователями, – выразил надежду Дональд Трамп.

Напомним, такое предложение прозвучало от Владимира Путина 16 июля во время встречи с американским президентом. Правда, взамен Путин ожидает, что американцы допустят российских следователей к допросу, например, главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.