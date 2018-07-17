ДТП с «перевёртышем» на «Скандинавии»: машины улетели с дороги, есть раненые

Серьёзное ДТП произошло днём 17 июля на 98-м километре автодороги «Скандинавия», в районе поворотов на Кирилловское и Кирпичное в Выборгском районе Ленинградской области.

«Около СНТ «Кирилловское» две аварии. Есть перевёртыш. ДПС на месте», – сообщает Таня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Только что проехали. Эвакуатор работает», – добавляет Тамара.

На кадрах, опубликованных в группе, видно два автомобиля, вылетевших в кювет: легковой и перевернувшийся грузовик. Оба получили сильные повреждения.

По данным «Фонтанки», пострадали два человека. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. «Водитель из легковушки в больнице, пробита голова», – рассказывает Юлия.

Обстоятельства ДТП выясняются.