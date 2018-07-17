«Зенит» хочет купить чемпиона Олимпиады-2016 в составе сборной Бразилии. Ранее на него претендовал «Спартак»

Футбольный клуб «Зенит» твердо намерен приобрести нападающего бразильского клуба «Гремио» – Луана Вейру. Как сообщает 17 июля Globoesporte, «Гремио» получил официальный запрос от петербургской команды по поводу возможности перехода 25-летнего форварда.

Бразильский клуб требует от «Зенита» за Луана минимум 20 млн евро. Контракт нападающего с клубом действует до 2020 года.

В «Гремио» Луан играет с самого начала своей взрослой карьеры – с 2014 года. За это время он сыграл в 169 матчах, в которых забил 45 голов. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом Олимпиады-2016.

Год назад Луана пытался приобрести московский «Спартак».