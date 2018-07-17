В результате взрыва баллона с пропаном на Литовской погибли двое рабочих

По уточненным данным, в результате происшествия в Калининском районе Петербурга погибли два человека. Ранее сообщалось об одной жертве взрыва.

По данным «Фонтанки», погибшие – сотрудники компании ООО «ПО Автоген», которое арендует депо у ГУП «Горэлектротранс». Судя по их личным данным, жертвы взрыва — братья Мансур и Акмал. Причиной их смерти стал взорвавшийся баллон с пропаном. А всего на территории предприятия таких баллонов — порядка 300.

Предприятие «ПО Автоген» занимается снабжением техническими газами и смесями, электро- и газосварочным оборудованием. На Литовской улице расположены оптовый склад и станция наполнения баллонов.

Напомним, ЧП на Литовской улице, 11, произошло в половине первого дня.