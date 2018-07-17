ГУ МЧС сообщает об одном погибшем на Литовской. Там взорвался баллон с пропаном

Один человек погиб в результате взрыва в Калининском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу днем 17 июля.

По данным ведомства, в 12:39 спасателей вызвали на улицу Литовскую, 11.

«В результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация емкости с пропаном (объем уточняется). В результате этого произошла вспышка без последующего горения. Погиб один человек», – отметили в пресс-службе.

По данным открытых источников, на Литовской, 11, находится предприятие "Автоген". Это наполнительная станция баллонов техническим газом.