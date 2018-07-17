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Бизнес
17.07.2018 13:25
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В Центробанке подсчитали, на сколько подорожали отели Петербурга во время ЧМ-2018

В Центральном банке заявили о резком увеличении стоимости номеров в отелях Петербурга из-за чемпионата мира и других крупных мероприятий, на которые активно приезжали гости.

«Цены на услуги в Петербурге в июне увеличились в годовом выражении на 4%. Самый сильный рост зафиксирован в гостиничном секторе: из-за чемпионата мира по футболу, международных форумов цены на номера в отелях в июне подскочили на 41%», – сообщили 17 июля в Управлении по связям с общественностью Северо-Западного главного управления ЦБ.

Также в управлении рассказали, что на 8,4% прибавили в цене зарубежные туры и на 6,9% подорожали услуги ЖКХ.

При этом все цены на услуги в Петербурге в июне увеличились в годовом выражении лишь на 4% (в мае было 4,1%). А  годовая инфляция в СЗФО составила 2,5%, что соответствует уровню за апрель и май. Ассоциация туроператоров России еще в июне заявляла, что на время ЧМ-2018 номера в отечественных отелях подорожали на 50%. 

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