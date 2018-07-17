Автомобили 22 марок подорожали в России за месяц. Упор – на SUV

За месяц, с 16 июня по 15 июля, у 22 автопроизводителей, представленных на российском рынке, изменились цены на автомобили. Об этом 17 июля сообщает агентство «Автостат».

Особенно отличились немецкие марки. У BMW подорожал почти весь модельный ряд на 40 – 140 тысяч рублей, у Mercedes-Benz – кроссовер и купе GLC-Class на 30 – 130 тысяч рублей, у Smart – кабриолет, купе и хэтчбек ForTwo и ForFour на 30 – 40 тысяч рублей, у Volkswagen – пассажирский фургон Caddy.

Многие бренды сделали упор на сегмент SUV.

Американский Chevrolet поднял цены на Tahoe на 50 тысяч рублей и Niva на 15 – 17 тысяч рублей, чешская Skoda – на Kodiaq на 20 – 50 тысяч рублей, китайский Geely – на Atlas на 20 тысяч рублей. Lexus обновил ценники сразу нескольких кроссоверов – Lexus NX200, NX300 и NX300Hybrid, – прибавив к ним 51 – 74 тысячи рублей. Подорожали и три кроссовера Peugeot – 2008, 3008, 5008 – на 26 – 40 тысяч рублей.