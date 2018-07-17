В промзоне у метро «Выборгская» прогремел взрыв, есть пострадавший

Взрыв прогремел в Калининском районе Петербурга около половины первого дня 17 июля.

Первыми о мощном хлопке сообщили пользователи соцсетей. По их словам, звук был слышен в нескольких северных районах города, а находившиеся недалеко от эпицентра взрыва утверждают, что ощутили на себе ударную волну.

Как рассказали в районной администрации, в промзоне на Литовской улице предположительно взорвался баллон с газом. Предварительно есть информация об одном пострадавшем.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, скорой и полиции.