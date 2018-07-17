В материалах дела задержанной в США россиянки утверждается, что Познер был агентом КГБ. Журналист это отрицает

Специальный агент ФБР Кевин Хелсон заявил, что журналист Владимир Познер был сотрудником КГБ. Такое утверждение содержится в показаниях Хелсона, которые приложены к делу россиянки Марии Бутиной, задержанной накануне в США.

Бутина якобы в переписке с неким американцем назвала свое письмо «Второй Познер». Хелсон это поясняет так: «Я считаю, что это утверждение относится к Владимиру Познеру — пропагандисту, который работал в управлении по дезинформации советского КГБ и часто появлялся на западных телеканалах, чтобы объяснять взгляды Советского Союза во времена холодной войны».

В комментарии «Медиазоне» Познер заявил, что такие утверждения ему комментировать «даже смешно». «Я был невыездным почти 30 лет. Если бы я работал в КГБ, я бы, наверное, все-таки ездил по миру», – сказал журналист. Правда, он не стал отрицать, что работал во «внешнеполитической пропаганде — в Гостелерадио СССР, на иновещании».

Журналист не собирается подавать иск к сотруднику ФБР из-за его высказываний.