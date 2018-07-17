В материалах дела задержанной в США россиянки утверждается, что Познер был агентом КГБ. Журналист это отрицает
Специальный агент ФБР Кевин Хелсон заявил, что журналист Владимир Познер был сотрудником КГБ. Такое утверждение содержится в показаниях Хелсона, которые приложены к делу россиянки Марии Бутиной, задержанной накануне в США.
Бутина якобы в переписке с неким американцем назвала свое письмо «Второй Познер». Хелсон это поясняет так: «Я считаю, что это утверждение относится к Владимиру Познеру — пропагандисту, который работал в управлении по дезинформации советского КГБ и часто появлялся на западных телеканалах, чтобы объяснять взгляды Советского Союза во времена холодной войны».
В комментарии «Медиазоне» Познер заявил, что такие утверждения ему комментировать «даже смешно». «Я был невыездным почти 30 лет. Если бы я работал в КГБ, я бы, наверное, все-таки ездил по миру», – сказал журналист. Правда, он не стал отрицать, что работал во «внешнеполитической пропаганде — в Гостелерадио СССР, на иновещании».
Журналист не собирается подавать иск к сотруднику ФБР из-за его высказываний.
Справка:
Напомним, Марию Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне по подозрению в работе на российское правительство в качестве незарегистрированного иноагента. Ее адвокат утверждает, что она просто устраивала «дружеский ужин». Бутину связывают с бывшим сенатором, зампредом Центробанка Александром Торшиным. Связывала их в первую очередь любовь к оружию — оба выступали за его легализацию и сотрудничали в Америке с NRA (Национальная стрелковая ассоциация США).