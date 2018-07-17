Охта и Оккервиль в жару позеленели

На странный «малахитовый» цвет рек Охта и Оккервиль пожаловались 17 июля петербуржцы.

Как сообщил пользователь группы «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» Роман Левченко, встревожившись за городские водоемы, он набрал телефон экстренной службы «112». Другие местные жители предположили, что такой цвет вода приобрела из-за водорослей. Кто-то добавляет, что Оккервиль зеленый до самой Невы.

В комитете по природопользованию «Фонтанку» заверили, что в дежурно-аварийную службу ГУП «Пиларн» информации о загрязнении рек нефтепродуктами не поступало.

В свою очередь, в пресс-службе департамента Росприроднадзора по СЗФО подтвердили догадку местных жителей — виноваты водоросли: «Такой зеленовато-мутный цвет реки приобретают из-за цветения водорослей. Высокие температуры и жаркая погода увеличивают скорость их размножения и отмирания. Из-за этого и образуется жижа на поверхности рек. Сейчас подобное будет и на заливе», – отметили экологи.

Напомним, что 11 июля в Оккервиле появились молочные разводы. В Росприроднадзоре тогда сообщили, что недалеко от реки проходили работы по строительству водовода – молочные разводы в водоеме оставил бетонит. Компанию-подрядчика обязали ликвидировать загрязнение.