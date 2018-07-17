«Как будто едешь не по своей родине». Представитель РПЦ предлагает отменить платные дороги

Российская дорога — сакральное понятие, платной она быть не может. Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Дорога, по его словам, дает ощущение свободы.

«Когда ты движешься — это пространство твое. И вдруг дорога платная. Ты подъезжаешь, там стоит семафор, там шлагбаум, ты платишь какие-то деньги, и это уже не твое. Ты едешь не по своей родине», — сказал Щипков.

Платные дороги приводят к разделению российского пространства и должны быть отменены, по мнению представителя РПЦ.

Отметим, в 2016 году «Автодор» заявил, что собирается увеличить протяженность платных российских дорог с 500 до 2 тыс. км к 2020-му. Так, платить придется за проезд по новоей трассе от Москвы до Петербурга. Открытые участки дороги уже являются платными.