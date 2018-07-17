График разводки мостов меняется, и не на одну ночь

Центральные мосты через Неву – Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный – в ночь с 17 на 18 июля будут разведены до 6 часов утра. В обычные дни их сводят в 4:40 – 4:55.

Остальные мосты разводятся в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба ГУП «Мостотрест». Промежуточная сводка Дворцового и Благовещенского также сохраняется.

Напомним, график разводки мостов и порядок автомобильного движения в Петербурге меняют в связи с репетициями парада ВМФ. Разводки четырёх вышеперечисленных мостов продлят до утра 20, 21, 23, 27, 30 июля. Разводить внепланово их будут также 22, 26 и 29 июля с 11 до 13 часов.

В дни репетиций для транспорта закроют центральные набережные, зато проезд по центральному участку ЗСД станет бесплатным.

Минувшей ночью по фарватеру Невы прошли 20 боевых кораблей и катеров – «Фонтанка» показала их в фоторепортаже. А репетиции пролёта авиации сняли на видео очевидцы 16 июля.