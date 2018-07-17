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17.07.2018 12:26
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Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City

Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City

Setl City

Профессиональное жюри подвело итоги конкурса «АРТ-КОМПЛЕКС» на лучший проект художественного оформления холлов нового жилого комплекса Setl City, который будет построен в Приморском районе Петербурга.

Организаторами конкурса выступили Setl City и профессиональный архитектурный журнал Project Baltia. Участники представили художественные решения для оформления входной группы комплекса с интересным оформлением стен. Концепции проектов, представленных на суд жюри, были связаны с современным искусством.

Поставленная задача заинтересовала архитекторов и дизайнеров из разных городов страны, и конкурс стал по-настоящему всероссийским. Всего была подана 51 заявка из Петербурга, Москвы, Ульяновска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Тулы и Волгограда. В состав жюри вошли известные художники, скульпторы, архитекторы, графические дизайнеры, которые и выбрали лучшие проекты.

Комплекс будет включать жилые дома и апартаменты. Поэтому конкурс проводился в двух соответствующих номинациях. Среди предложенных идей были очень интересные проекты – пример визуальной игры с геометрическими формами, вариант оформления холлов стилизованными картами разных районов Петербурга и многие другие. Отдельно была отмечена серия панно, вдохновленная эпохой Возрождения, и абстрактная геометрическая композиция, в ломаных формах которой авторы отобразили стихийность северной природы.

Эксклюзивным брокером нового проекта Setl City в Приморском районе выступает «Петербургская Недвижимость».

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Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City

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