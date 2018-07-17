Подведены итоги конкурса на лучшее оформление холлов для нового комплекса Setl City

Setl City

Профессиональное жюри подвело итоги конкурса «АРТ-КОМПЛЕКС» на лучший проект художественного оформления холлов нового жилого комплекса Setl City, который будет построен в Приморском районе Петербурга.

Организаторами конкурса выступили Setl City и профессиональный архитектурный журнал Project Baltia. Участники представили художественные решения для оформления входной группы комплекса с интересным оформлением стен. Концепции проектов, представленных на суд жюри, были связаны с современным искусством.

Поставленная задача заинтересовала архитекторов и дизайнеров из разных городов страны, и конкурс стал по-настоящему всероссийским. Всего была подана 51 заявка из Петербурга, Москвы, Ульяновска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Тулы и Волгограда. В состав жюри вошли известные художники, скульпторы, архитекторы, графические дизайнеры, которые и выбрали лучшие проекты.

Комплекс будет включать жилые дома и апартаменты. Поэтому конкурс проводился в двух соответствующих номинациях. Среди предложенных идей были очень интересные проекты – пример визуальной игры с геометрическими формами, вариант оформления холлов стилизованными картами разных районов Петербурга и многие другие. Отдельно была отмечена серия панно, вдохновленная эпохой Возрождения, и абстрактная геометрическая композиция, в ломаных формах которой авторы отобразили стихийность северной природы.

Эксклюзивным брокером нового проекта Setl City в Приморском районе выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City