«Ваша виза сбивает с толку». Как попасть в Россию без FAN ID

Фейковые приглашения, закрытые двери посольства и проверки ФСБ. Португалец, словак, латвиец и испанец рассказали «Фонтанке», с какими сюрпризами и сложностями им пришлось столкнуться при оформлении российской визы.

Алексей Куденко/Коммерсантъ

Президент Владимир Путин разрешил приезжать в Россию без визы. Правда, только гостям мундиаля и только до конца 2019 года. «Я думаю, мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков, мы сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года – многократный, я повторяю, безвизовый режим», – сказал глава государства 15 июля — в день, когда закончился чемпионат мира по футболу. Он также выразил надежду, что многие болельщики «воспользуются этой возможностью и приедут в Россию еще не один раз с друзьями и членами семьи».

По предварительным расчетам, чемпионат мира по футболу в России посетило от 630 до 700 тысяч зарубежных болельщиков. По данным Оргкомитета на 29 июня, больше всех FAN ID, помимо россиян, получили граждане КНР (60 тысяч) и США (49 тысяч), Мексики (43 тысячи), Аргентины (36 тысяч), Бразилии (32 тысячи), Колумбии, Германии и Перу (по 26 тысяч) и Египта (23 тысячи).

Возвращение болельщиков может принести Петербургу дополнительные 100 млрд рублей в год, ранее сообщили «Фонтанке» участники туристического рынка. Но этих денег бизнес и город не получат, если визовый режим после мундиаля не будет упрощен на постоянной основе. Для европейцев и американцев, которые привыкли к свободным перемещениям, препятствием являются не столько дополнительные расходы, сколько сама необходимость получения визы, уверены предприниматели.

Путешественники из Словакии, Португалии, Латвии и Испании, которые побывали в России в последние три года, подтвердили «Фонтанке» слова туроператоров и отельеров. Сделайте электронные визы, и мы приедем еще, обещают они.

Фото: из личного архива

Адам Ковари, программист, 28 лет, Брно:

«Первый раз я побывал в России в июне этого года. Приехал во время чемпионата, но не на сам чемпионат — просто хотел встретиться с друзьями и посмотреть Петербург и Москву. Я делал туристическую визу — однократную, на две недели.

До этого у меня уже был визовый опыт, я получал визы в США и Японию. В США туристу из Европы попасть куда легче: ты просто заполняешь форму онлайн и получаешь визу по прибытии в аэропорту. В Японии визу тоже дают в аэропорту, все очень просто. А вот российская виза сначала сбила меня с толку. Оказалось, что, даже если ты едешь как самостоятельный турист, нужно пригласительное письмо (ваучер от принимающей турфирмы, подтверждающий, что турист воспользуется ее услугами. — Прим. ред.). Но я выяснил, что существуют агентства, которые помогают с этим, делая, по сути, фейковое приглашение, ведь услугами турфирмы я пользоваться не собирался.

Агентство я нашел в Брно, где я сейчас живу и работаю (сам я родом из Словакии). Все вместе это стоило около 100 евро, и забрали паспорт на неделю, от чего мне было немного не по себе. Также агентство попросило фото и копию страховки. Я подал документы за месяц до путешествия, получил в течение недели, без каких бы то ни было проблем.

Мне очень понравилось в России, но пока я не собираюсь возвращаться, если только не возникнет какой-то специальной возможности. Сейчас я знаю, как получить визу, и не боюсь сложностей, связанных с путешествием. Но все-таки я бы предпочел, чтобы не было этого промежуточного звена в виде агентства и визы выдавали прямо в аэропорту по прибытии.

Еще одна вещь, которая мне показалась странной: приехав в Россию, я выяснил, что должен зарегистрироваться в местной полиции. Я этого так и не сделал, поскольку не знал как. К тому же, по-моему, это бессмысленно, так как в аэропорту прибытие и так регистрируют».

Фото: из личного архива

Педру Оливейра, 34 года, аналитик данных, Прага:

«В первый раз я приехал в Россию в 2016 году по приглашению Ольги, тогда моей девушки, а сейчас жены. Правила получения туристической визы в Россию мне показались очень сложными, поэтому мы решили делать частную. Она дает право два раза въезжать в Россию в течение 90 дней.

Процесс состоит из двух этапов. Первый, приглашение, занимает около месяца. Для этого ваш российский знакомый должен заполнить электронную анкету (около 30 минут), а потом ждать 20 рабочих дней, пока ФСБ проверяет запрос. После этого его приглашают в МВД, чтобы подписать заявление и предоставить документы — у Ольги попросили выписку из банка с остатком на счету (сказали, не меньше ста тысяч рублей должно быть), квитанцию об оплате пошлины, гарантийное письмо и паспорт. В первый раз мы делали обычное приглашение, его Ольга привезла мне сама. В следующие четыре раза, когда я делал российскую визу, приглашение было электронным. Это избавляет от лишних трат денег и времени.

Второй этап — собственно подача заявления. Я родом из Португалии, но работаю сейчас в Чехии, поэтому я записался в российский визовый центр в Праге. Визовую анкету я заполнил за десять минут на сайте. Там пришлось указать, какие именно города я планирую посетить, но не более пяти. Также понадобились страховка, паспорт и копия паспорта, фото. Записаться можно на удобное время, подача заявления заняла около 20 минут, саму визу делают семь рабочих дней.

Правда, в первый раз не обошлось без сложностей. Когда Ольга делала приглашение, она указала мое имя как «Педру Оливейра», но мое полное имя в паспорте Педру Алешандре Соуза Оливейра. Сотрудник визового центра отказался принимать заявление. Я попытался обратиться в российское посольство в Праге, но мне не дали даже пройти через ворота: охрана сказала, что туда обращаться могут только люди с российскими паспортами. Тогда Ольга позвонила в посольство, и там согласились рассмотреть мое заявление. Я пришел еще раз в визовый центр с распечатанным письмом от них, и документы приняли! Еще сюрпризом для меня стали требования к фотографии. В Португалии, к примеру, есть стандартный размер фото для документов. В России, кажется, есть два разных типа... Мое фото не совсем соответствовало требованиям, но все-таки его приняли. А вот второй раз снимок пришлось переделывать — я принес тот же самый, что и в первый раз. Но, по правилам, фото должно быть не старше, чем шесть месяцев.

В общем, я был очень счастлив, когда получил российскую визу! Если не считать указанных выше нюансов, все прошло на удивление гладко.

Сама виза обошлась в 1800 чешских крон (70 евро), с учетом страховки (20 евро на 15 дней) и приглашения, которое делала Ольга (10 евро), в общей сложности это обошлось в 100 евро. Определенно поездка в Россию того стоила! Других виз, кроме российской, я никогда не оформлял, поэтому мне не с чем сравнить. Но если бы правила оформления упростили, я бы ездил чаще».

Фото: из личного архива

Константин Ранкс, журналист, 58 лет, Рига и Хельсинки:

«У меня богатая история поездок в Россию. Весь паспорт заставлен российскими визами. И это не первый паспорт. Раньше я получал визы в Хельсинки, последние семь лет – в Латвии. Я делаю себе бизнес-визы: поскольку мои поездки связаны с работой, это логично. Такой тип дает право многократного въезда и выдается на год, хотя, кажется, я могу уже запрашивать на два.

Чтобы сделать российскую визу в Латвии, есть два варианта. Первый – пойти в визовый центр самому, заплатить 70 евро. Но, возможно, придется отстоять очередь. Второй вариант – многочисленные туристические фирмы, приносишь им паспорт, они за тебя заполняют бланк анкеты, там же делают страховку. Вообще в Латвии много русскоязычных, кто ездит к родственникам, так что услуга востребована.

Я в последний раз обращался в июне этого года через одну из таких фирм. Обошлось в 105 евро вместе со страховкой, заняло две недели. Вообще получить российскую визу совсем не сложно. Особенно тем, у кого богатая визовая история: для россиян важно, что человек ездит многократно. Но все-таки это дороговато: если едет целая семья к родственникам, то в сумме визы будут дороже, чем пребывание.

Я уверен, что болельщики приедут по FAN ID еще раз до конца года. По моему опыту, после того как финн или латвиец съездит 2-3 раза в Россию, он уже считает себя экспертом и начинает звать друзей, компанию, показывает, где пить, где есть и так далее. Если бы Россия перешла на безвизовый режим, это стало бы облегчением для жителей Латвии и Финляндии, но, конечно, лишило бы работы фирмы, которые делают визы. Я сам езжу по своей визе 5-7 раз в год. Если бы визовый режим упростили, то приехал бы не один, а с дочкой».

Фото: из личного архива

Ориол Сальвадор, журналист, 29 лет, Барселона:

«Я оформлял российскую визу в 2016 году из Великобритании, где я тогда жил. Я хотел провести неделю в Петербурге, поэтому запрашивал однократную туристическую визу только под эту поездку.

Процесс подачи заявления занял около шести часов. При том что мне пришлось пройти процедуру дважды. При обращении в туристическое агентство за приглашением я неправильно указал номер паспорта, и визовый центр отказался принимать документы. В итоге приглашение пришлось переделывать.

В визовый центр в Восточном Лондоне надо было явиться лично, поэтому мне пришлось на утро отпрашиваться с работы. Саму визу делали неделю. Точную сумму расходов я не помню, но, думаю, это было не меньше 100 фунтов стерлингов.

Не могу сказать, что это была самая сложная виза в моей жизни. Например, сделать студенческую визу в Канаду было куда сложнее. Но туристу попасть в ту же Канаду или Гонконг намного легче. Я думаю, что России тоже следует упростить систему выдачи виз для туристов. Мне очень понравилось в Петербурге, и я был бы рад бывать здесь чаще».

Беседовала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»