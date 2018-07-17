Россия признана ответственной за гибель Политковской, ЕСПЧ присудил ее родственникам компенсацию в 20 тысяч евро

Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за гибель журналистки «Новой газеты» Анны Политковской и некачественное расследование ее убийства. Компенсация морального вреда родственникам оценена в 20 тысяч евро.

Как сообщается на сайте ЕСПЧ, 17 июля принято решение об удовлетворении иска, поданного матерью Политковской и другими членами ее семьи.

Российские власти признаны виновными в нарушении права журналистки на жизнь. Она была застрелена в подъезде своего дома 7 октября 2006 года. Европейский суд отметил, что Политковская была известна своими расследованиями в области защиты прав человека в Чечне и критикой президента Владимира Путина.

Национальное расследование привело к осуждению шести человек, в том числе исполнителя и организатора убийства, однако лицо, заказавшее преступление, не установлено.

Истцы просили взыскать с России более 70 тысяч евро – аналог 5 млн рублей. ЕСПЧ снизил размер требований до 20 тысяч.

Организатором убийства признан Лом-Али Гайтукаев, исполнителем – Рустам Махмудов. В июне 2014 года они приговорены к пожизненному лишению свободы, соучастники Сергей Хаджикурбанов, Джабраил и Ибрагим Махмудовы и Дмитрий Павлюченков получили серьезные сроки.