Открыты продажи в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка»

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом квартале бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». На старте продаж стоимость предложения начинается от 3,6 млн руб.

Группа ЦДС открыла продажи квартир в жилом комплексе ЦДС «Чёрная Речка». Новый комфортабельный микрорайон с мультифункциональной средой для жизни и отдыха займет территорию целого квартала, ограниченного четырьмя магистралями: Белоостровской и Кантемировской улицами, а также Вазаским и Красногвардейским переулками. Квартал состоит из девяти разновысотных корпусов от 10 до 14 этажей, спроектированных в соответствии с современными стандартами европейской архитектуры. В них разместятся 4800 квартир: однокомнатные площадью от 31 до 43 кв. м, двухкомнатные площадью от 51 до 84 кв. м, а также трехкомнатные площадью от 82 до 191 кв. м. Стоимость начинается от 3,6 млн руб.

В комплексе нет типовых решений, все квартиры на этаже имеют уникальную планировку классического или европейского формата. Особенностью проекта является наличие квартир с террасами. В некоторых планировочных решениях предусмотрены ванные комнаты с окном. Одним из преимуществ жилого комплекса является небольшое количество квартир на этаже – не более 6.

Для удобства автомобилистов в комплексе предусмотрены подземные автостоянки на 2688 машиномест, спуститься в которые можно будет прямо из жилого комплекса на комфортабельном лифте. Концепция благоустройства предусматривает, что въезды в паркинги будут вписаны в окружающую среду, к примеру, над одним из них разместится амфитеатр, где жители смогут проводить время вместе. Кроме того, во дворе будут точки доступа к бесплатному Wi-Fi.

Для маленьких жителей комплекса ЦДС «Чёрная Речка» будут возведены школа и два детских сада.

Ввод первой очереди жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2021 года.

«ЦДС «Чёрная Речка» – уникальное предложение для петербургского рынка недвижимости, – говорит директор департамента недвижимости Группы ЦДС Сергей Терентьев. – Проекты со столь выигрышной локацией в Северной столице единичны. Благодаря расположению в непосредственной близости от Выборгской набережной многие квартиры будут иметь вид на Черную речку и Большую Невку. Воспользовавшись личным или общественным транспортом, за 10 минут жители смогут оказаться в историческом центре Петербурга – на Петроградской стороне. В 15 минутах ходьбы расположены две станции метро: «Черная речка» и «Лесная». Кроме того, рядом с комплексом находится множество прогулочных зон: парк Лесотехнической академии, Строгановский парк, Пионерский сад, Воронинский сквер».

Справка о ГК «ЦДС»

ЦДС «Чёрная Речка» – застройщик ООО "Городская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru