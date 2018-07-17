Корейцы обнаружили затонувший в 1905 году крейсер «Дмитрий Донской». На его борту могут находиться тонны золота

Южнокорейская компания Shinil Group нашла на дне Японского моря останки броненосного крейсера «Дмитрий Донской», который затонул после Цусимского сражения в 1905 году. Об этом 17 июля сообщает агентство Yonhap.

Корабль обнаружен на глубине 434 метра в 1,3 км от острова Уллындо. Компания надеется поднять его на поверхность — верхняя палуба осталась почти нетронутой, сохранилась даже броня на корпусе. Отметим, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что на борту «Донского» могли находиться около 200 тонн золота. Якобы его перегрузили с тонущего транспортного корабля во время Цусимского сражения. Пока эти сведения подтверждения не получили.

«Мы абсолютно уверены, что мы наконец обнаружили «Донского». Мы не знаем, что на его борту. Пока мы занимаемся процессом регистрации собственности и надеемся поднять корабль на поверхность, как только закончим исследование», – заявил представитель Shinil Group.