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17.07.2018 12:12
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Ремонт тоннеля уплотнил Пироговскую. На очереди – Шафировский путепровод

Петербургский «Мостотрест» приступил к работам по замене асфальта на дорожных сооружениях. Автомобилистам, как водится, придётся потерпеть ради светлого будущего.

Утром 17 июля пробки в обе стороны растянулись на Пироговской набережной. Поток в сторону центра держат работы в транспортном тоннеле: до 8:00 18 июля на ремонт закрыты крайние полосы, с 18 июля до 15:00 21 июля он переместится на внутренние полосы.

Ещё плотнее в направлении Приморского района. В пробке длиной 2,6 километра на Пироговской и Выборгской набережных, от Финляндского проспекта до Кантемировского моста, можно потерять 32 минуты, что на 28 минут больше обычного, предупреждает одноименный сервис «Яндекса». У Кантемировского моста пользователи «Яндекс.Карт» отметили дорожные работы и ДТП на две полосы.

Рядом, в боковом проезде у дома 4 по Кантемировской улице, по данным ГАТИ, до 22 июля ограничено движение в связи с прокладкой водопровода.

Ремонт тоннеля уплотнил Пироговскую. На очереди – Шафировский путепровод

Завтра, 18 июля, начнётся замена дорожного покрытия на Шафировском путепроводе. По информации КРТИ, движение там будут ограничивать поэтапно в будни по ночам с 22:00 до 6:00 и с 22:00 пятницы до 6:00 понедельника:

  • с 18 по 30 июля закроют крайние полосы;
  • с 30 июля по 26 автобуса закроют внутренние полосы.

Ремонт Кашина моста через Крюков канал в створе проспекта Римского-Корсакова пройдёт с субботы, 28 июля, по воскресенье, 19 августа. Работы будут вестись как на проезжей части, так и на тротуарах, в связи с чем ограничат движение транспорта и пешеходов:

  • с 0:00 28 июля до 6:00 29 июля – по нечётной стороне моста;
  • с 0:00 4 августа до 24:00 5 августа, с 0:00 11 августа до 6:00 12 августа, с 0:00 18 августа до 24:00 19 августа – по чётной стороне моста.

С четверга, 2 августа, на пять дней будет ограничено движение на путепроводе в створе Волхонского шоссе:

  • с 0:00 2 августа до 15:00 3 августа и весь день 4 августа – по крайним полосам;
  • с 0:00 до 15:00 5 августа и с 0:00 6 августа до 24:00 7 августа – по внутренним полосам.

Во вторник, 7 августа, начнётся ремонт Сергиевского путепровода в Стрельне. Работы продлятся до 13 августа с ограничением движения по полосам:

  • по ночам с 22:00 до 8:00 с 7 по 9 августа – левая полоса в направлении от Волхонского шоссе к Санкт-Петербургу;
  • по ночам с 22:00 9 августа до 8:00 10 августа и с 0:00 до 8:00 11 августа – правая полоса в направлении от Волхонского шоссе к Санкт-Петербургу;
  • по ночам с 22:00 11 августа до 8:00 12 августа и с 0:00 до 8:00 13 августа – средняя полоса.

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